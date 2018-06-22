Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых эффективных интернет-банков

Банк УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге эффективности российских сервисов интернет-банкинга физических лиц с точки зрения удобства и функциональности ежедневного использования Интернет-банка. Более эффективным в рейтинге считается сервис, который наиболее полно удовлетворяет потребности пользователя и имеет удобный понятный интерфейс. Исследование было подготовлено агентством Markswebb.

Всего в исследовании принял участие 31 российский банк. Каждый интернет-банк обследовался по чек-листу из почти 600 критериев, описывающих возможности совершения тех или иных операций и свойства интерфейсов приложения, а также проходил юзабилити-тестирование по набору из наиболее частых операций.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает дистанционные сервисы. В Интернет-банке и Мобильном банке клиенты могут оплатить более 17 000 различных услуг. Без комиссии можно оплачивать мобильную связь, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ и целый ряд других услуг. Кроме того, для клиентов Банка, обменивающих валюту через Интернет- и Мобильный банк, действует специальный выгодный курс. Пользователям Интернет-банка и Мобильного банка также доступны выгодные акционные предложения. Более подробно узнать о возможностях дистанционных сервисов Банка УРАЛСИБ можно на сайте Банка.