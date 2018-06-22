Альфа-Банк профинансирует строительство нового проекта Vesper на улице 1905 года в Москве

Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 8 млрд рублей для реализации проекта Lucky. Кредит предоставлен сроком на 5 лет. Крупнейший частный банк России уже не в первый раз осуществляет финансовую поддержку крупных строительных проектов, в том числе для компании Vesper. Альфа-Банк имеет достаточно большой опыт и глубокую экспертизу в жилищном строительстве, общий портфель Банка составляет порядка 1,5 млн кв.м Lucky является одним из крупнейших проектов в Москве.

Lucky представляет собой регенерацию существующего квартала общей площадью 4,5 га, он станет самым масштабным проектом Vesper, в портфеле которой сейчас находится 15 проектов. Границы участка проходят по улице Костикова и 2-й Звенигородской улице, на территории расположено 17 строений. Исторические здания будут сохранены и реконструированы, вокруг них будет построено 8 домов переменной этажности, в которых суммарно будет 700 квартир. Общая площадь проекта составит 170 тыс. кв. м. Завершение строительства запланировано на 2021 год.

Архитектурный проект создан бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Регенерация всего квартала предполагает создание новой комфортной территории для саморазвития, которая будет доступна всем жителям Москвы. В исторических зданиях площадью около 5 000 кв.м. будут расположены образовательные, спортивные, досуговые и детские кластеры, а также кафе и рестораны.

«Альфа-Банк с готовностью поддерживает надежных заемщиков, являющихся лидерами в своих отраслях. Компания Vesper сегодня — это динамично развивающийся игрок рынка недвижимости. На протяжении шести лет компания демонстрирует стабильный рост, реализуя проекты высокого качества. Мы рады поддержать компанию в ее новом проекте, который, безусловно, привлечет к себе внимание как профессиональных участников рынка недвижимости, так и покупателей», — подчеркнула директор управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка Олеся Мартыненко.

«Проект Lucky предполагает создание нового социокультурного центра в Москве, который обеспечит сценарное многообразие комфортной жизни в городе. Над его воплощением работает международная команда под руководством Юрия Григоряна. Мы высоко ценим поддержку Альфа-Банка в этом проекте, который создает прецедент в масштабе городской среды», — отметил генеральный директор Vesper Борис Азаренко.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Компания Vesper специализируется в премиальном сегменте клубной жилой недвижимости. Портфель компании включает в себя 15 объектов в Москве и странах Европы.

Современные архитектурные проекты, индивидуальный дизайн, передовые технологии, качественные материалы и лучшие мировые практики в сегменте жилой недвижимости воплощены в каждом клубном доме Vesper. Среди ключевых объектов компании: «Булгаков» в районе Патриарших прудов, St. Nickolas на Никольской улице, Chekhov рядом с садом «Эрмитаж», Nabokov в районе Остоженки, Cloud Nine — проект реновации четырех зданий 19-20 вв на Большой Полянке, «Современник» на Чистых Прудах, клубный дом Bunin на Плющихе и другие. Акционерами Vesper являются ее основатели — Денис Китаев и Борис Азаренко.