Клиенты Альфа-Банка могут планировать путешествия с OneTwoTrip по карте рассрочке #вместоденег

Владельцы карты рассрочки #вместоденег Альфа-Банка могут планировать поездки через сервис OneTwoTrip в рассрочку до восьми месяцев. На специальном портале alfa.onetwotrip.com владельцам карт #вместоденег доступно все необходимое для путешествий: авиа и ж/д билеты, бронирование гостиниц и прокат автомобилей.

«Мы все очень любим путешествовать. Открывая новые места, мы постоянно попадаем в совершенно разные реальности, года, традиции, обычаи. Это лучший способ узнать что-то новое. И мы рады вместе с сервисом OneTwoTrip, что можем помочь нашим клиентам воплотить свою мечту в реальность и открыть для себя новые загадочные и неизведанные места», — комментирует Мария Бартюк, начальник отдела развития технологий и отношений с клиентами вне отделений розничного бизнеса Альфа-Банка.

«За последние годы путешествия стали для многих из нас своеобразной психологической зависимостью. Чтобы позволить себе отдых даже при ограниченном бюджете, мы рекомендуем туристам заранее планировать поездки, а также активно сравнивать стоимость транспорта и проживания в разные дни и по разным направлениям. Но карта #вместоденег пригодится не только экономным туристам, но и любителям спонтанного отдыха. Ведь с восьмимесячной рассрочкой отдых мечты может начаться для вас уже завтра», — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Для владельцев карты #вместоденег, пользующихся порталом alfa.onetwotrip.com, действует круглосуточная служба поддержки, связаться с которой можно любым удобным способом: позвонить по телефону, написать на почту или отправить сообщение в мессенджер VK, Facebook, Telegram, Viber или WhatsApp.

Сегодня среди партнеров карты рассрочки #вместоденег представлены такие крупные торговые сети, как «TezTour», «Биглион», «Перекрёсток» и многие другие.

Преимущества карты рассрочки #вместоденег

● Карта принимается во всех магазинах

● 0% переплаты — стоимость покупки по карте не отличается от стоимости покупки за наличные

● Срок рассрочки — до 24 месяцев

● Бесплатный выпуск и обслуживание карты

Как работает карта рассрочки

Клиент покупает товар, стоимость покупки разбивается на одинаковые ежемесячные платежи в зависимости от срока рассрочки. У карты есть лимит — нельзя взять товаров больше, чем его сумма. Каждая новая покупка имеет свой срок рассрочки. Управлять картой #вместоденег клиент может в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» — посмотреть график платежей с детализацией своих покупок, остаток лимита, дату ближайшего платежа, а также список партнеров и условия рассрочки по ним. Клиент может оформить досрочное погашение рассрочки, для этого достаточно перечислить на карту желаемую сумму. Пополнять карту без комиссии проще всего в мобильном приложении, для этого достаточно сфотографировать карту, с которой планируется перевести средства, и указать сумму. Также пополнить карту без комиссии можно через любой банкомат Альфа-Банка или банков-партнеров: Газпромбанк, МКБ, БИНБАНК и Промсвязьбанк.

Как заказать карту

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Карту #вместоденег можно оформить в любом отделении банка, заказать на сайте банка https://alfabank.ru/vmestodeneg, или по телефону 8 800 100 2017 с доставкой на дом или в офис.

На портале alfa.onetwotrip.com доступны:

● авиабилеты более 800 авиакомпаний, в том числе 100 лоукостеров и чартерные рейсы;

● номера в одном из 300 000 отелей, хостелов и апартаментов по всему миру;

● билеты на поезда по России и СНГ от РЖД;

● билеты на поезда по Европе от основных европейских перевозчиков (Trenitalia, Renfe, Eurostar, ATOC, Thalys, SNCF, NSB и др.);

● аренда автомобиля с выдачей более чем в 8000 городов мира.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.