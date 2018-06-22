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Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-50 банков по объему выданных потребительских кредитов

22 июня 2018

АТБ вошел в число крупнейших банков рынка потребительского кредитования России, заняв 36-ю строчку рейтинга, составленного газетой «Коммерсантъ» по данным на 1 мая 2018 года.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.


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