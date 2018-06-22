В Иркутске сгорело кафе (ВИДЕО)

Утром в пятницу, 22 июня в Первомайском районе Иркутска загорелось здание кафе «Соломон». По предварительным данным, общая площадь пожара составила 750 квадратных метров, второй этаж здания полностью уничтожен огнём.

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В настоящее время открытое горение ликвидировано, работы на месте происшествия продолжаются. Причину возгорания устанавливают специалисты.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области, при пожаре никто не пострадал. Комиссия установит причины случившегося.

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