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Заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области назначен Александр Федоров

22 июня 2018
Фото: irkobl.ru

Заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области назначен Александр Федоров. Об этом сообщила пресс-служба регправительства со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное заместителем губернатора – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Александр Павлович Федоров родился в с. Каменка Боханского района в 1973 году. Имеет два высших образования: закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и  Восточно-Сибирский институт МВД России, специальность «Юриспруденция». До 2015 года проходил службу в органах внутренних дел ГУ МВД России по Иркутской области. В июне 2016 года назначен советником губернатора Иркутской области. В этой должности проработал до настоящего времени.


/ СИА /
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