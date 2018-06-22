В Иркутской области вдвое чаще стали регистрировать права на недвижимость, расположенную в других регионах страны

С января по май 2018 года в Управление Росреестра по Иркутской области поступило 659 заявлений на государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу, 106 заявлений о кадастровом учете по экстерриториальному принципу и 172 заявления на проведение единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав по экстерриториальному принципу. За аналогичный период прошлого года количество таких заявлений было намного меньше. Так, за пять месяцев 2017 года на регистрацию прав по экстерриториальному принципу было принято 296 пакетов документов, на кадастровый учет – 6, на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав – 20. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

– Экстерриториальный принцип подразумевает обращение за регистрацией прав в офис приема и выдачи документов безотносительно места расположения дома, квартиры, земельного участка и другого имущества, – объясняет начальник отдела регистрации публичных образований и крупных правообладателей Управления Росреестра по Иркутской области Кристина Подскребкина. – То есть, находясь в Иркутске, можно поставить на кадастровый учет или оформить в собственность недвижимость, расположенную, например, в Москве, Новосибирске, Калининграде. Регистрация и кадастровый учет проводятся по электронным документам, созданным специалистом органа регистрации прав по месту приема заявления. Специалист органа регистрации прав формирует пакет документов, подписывает его электронной подписью и направляет в территориальный орган Росреестра того субъекта Российской Федерации, где объект недвижимости находится. И уже на месте проводится кадастровый учет или регистрация прав, сделок, ограничений и обременений.

После проведения процедуры заявителю выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая подтверждает факт проведения процедуры.