Председателем совета директоров «Иркутскэнерго» избран Владимир Кирюхин

Совет директоров «Иркутскэнерго», состоявшийся 21 июня 2018 года, избрал своим председателем Владимира Кирюхина. Заместителем председателя совета директоров избран Сергей Абоймов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Председателем совета директоров «Иркутскэнерго» избран Владимир Кирюхин. Он родился 11 ноября 1956 года в городе Чебоксары. В 1979 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности «Математик», в 1987 году окончил аспирантуру Всесоюзного института межотраслевой информации. Кандидат технических наук.

С 1999 по 2001 годы работал на руководящих должностях в компаниях «Русский алюминий» и «МАРЭМ+». С 2001 по 2008 годы являлся одним из руководителей «ЕвроСибЭнерго» (компания входит в En+ Group), в т. ч., занимал посты первого заместителя генерального директора и генерального директора компании. В июне 2009 года стал генеральным директором компании En+ Development.

В 2011 году Владимиру Кирюхину присвоено звание «Почетный энергетик Российской Федерации», в 2016 году он был награжден почетной грамотой правительства России. Владимир Кирюхин – один из наиболее опытных топ-менеджеров в российской электроэнергетике.

Справка:

«Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании – 12,9 ГВт, в т. ч., ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) – 18,4 млн т в год. Основной акционер - компания En+ Group.