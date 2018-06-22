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Председателем совета директоров «Иркутскэнерго» избран Владимир Кирюхин

22 июня 2018

Совет директоров «Иркутскэнерго», состоявшийся 21 июня 2018 года, избрал своим председателем Владимира Кирюхина. Заместителем председателя совета директоров избран Сергей Абоймов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Председателем совета директоров «Иркутскэнерго» избран Владимир Кирюхин. Он родился 11 ноября 1956 года в городе Чебоксары. В 1979 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности «Математик», в 1987 году окончил аспирантуру Всесоюзного института межотраслевой информации. Кандидат технических наук. 

С 1999 по 2001 годы работал на руководящих должностях в компаниях «Русский алюминий» и «МАРЭМ+». С 2001 по 2008 годы являлся одним из руководителей «ЕвроСибЭнерго» (компания входит в En+ Group), в т. ч., занимал посты первого заместителя генерального директора и генерального директора компании. В июне 2009 года стал генеральным директором компании En+ Development.

В 2011 году Владимиру Кирюхину присвоено звание «Почетный энергетик Российской Федерации», в 2016 году он был награжден почетной грамотой правительства России. Владимир Кирюхин – один из наиболее опытных топ-менеджеров в российской электроэнергетике. 

Справка: 
«Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании – 12,9 ГВт, в т. ч., ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) – 18,4 млн т в год. Основной акционер - компания En+ Group. 

/ СИА /
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