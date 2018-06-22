Минстрой: ремонт дорог в Свердловском округе Иркутска выполнен ненадлежащим образом

Об этом заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов по итогам объезда объектов дорожного ремонта в городе Иркутске, которые выполняются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Минстрой региона постоянно контролирует ход проведения работ по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этот раз мы объехали объекты в Свердловском округе Иркутска: по каждому объекту есть замечания. Поэтому подрядчикам, а также администрации города Иркутска дано поручение исправить все недочеты, – пояснил Евгений Липатов.

Особое внимание, отметил замминистра, должно быть уделено вопросам безопасности дорожного движения в местах производства работ, соблюдению технологий ремонта и контролю качества на участках ремонта дорог. Осмотрены были следующие объекты: мкр. Юбилейный на участке от ул. Сеченова до проезда на госпиталь ветеранов; ул. Безбокова; ул. Костычева; ул. Аргунова; ул. Улан-Баторская от объездной дороги мкр. Первомайский - мкр. Университетский до остановки транспорта "мкр. Университетский"; ул. Маршала Конева; ул. Звездинская.

На всех объектах Евгений Липатов указал подрядчикам о необходимости выполнять устройство пандусов в местах пешеходных переходов, отрегулировать высоту колодцев относительно проезжей части, обеспечить сопряжение тротуара с существующими дорожками, произвести профилирование обочин. При этом должна быть обеспечена безопасность пешеходов и других участников дорожного движения. Кроме того, по ряду объектов замминистра указал на необходимость ускорения срока проведения работ.

На объекте в микрорайоне Университетский администрации города Иркутска рекомендовано рассмотреть возможность уширения дорожного полотна, предусмотренного по проекту в недостаточном объеме, в районе выезда из микрорайона, а также обратить особое внимание на техническое решение по устройству водоотвода по улице Костычева.

– Мы будем жестко контролировать качество выполнения работ. Это заложено в самом названии проекта, и в целом весь дорожный ремонт должен выполняться на должном уровне, – подчеркнул Евгений Липатов.

Уже на следующей неделе объезд дорог областного центра для контроля устранения замечаний совершит министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.