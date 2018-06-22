Промсвязьбанк организовал тренинг по продажам для клиентов банка в Рыбинске

14 июня в Рыбинске Промсвязьбанк организовал для своих клиентов тренинг «Все, что нужно знать для успешных продаж». Его провел бизнес-тренер, президент Ассоциации развития бизнеса Сергей Гузев.

Теоретическая база, большой личный опыт спикера в области продаж, подкрепленный мастер-классом с реальными кейсами, легли в основу тренинга.

«Сейчас в экономике России такое время – бизнес может быть рентабельным и перспективным лишь при наличии эффективных продавцов и продаж. Продавцы – главные люди компании. Сегодня мы учились делать их работу плодотворной», — сформулировал основную идею встречи Сергей Гузев.

«Ключевые современные навыки продаж – это то, чего действительно не хватает многим предпринимателям для успешной работы. К такому выводу мы приходим, общаясь с нашими многочисленными клиентами, — отметила заместитель управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка Анна Можейко. — Зная и понимая проблему, желая помочь нашим клиентам, мы и организовали эту встречу. На мой взгляд, тренинг получился конструктивным и полезным».