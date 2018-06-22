Монтаж оборудования начался на заводе по производству глюкометров в Иркутске

На первом заводе в Иркутске по производству глюкометров и тест-полосок для измерения сахара в крови начался монтаж оборудования. Для подготовки линии к запуску в Сибирь приехали корейские специалисты-технологи. Накануне завод посетил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального правительства.

– Такой завод необходим не только Иркутской области, но и всей России, поскольку сейчас в стране большинство тест-полосок импортного производства. Это не только импортозамещение, но и в будущем появление новых инвесторов. Ведь медицинский кластер региона будет формироваться за счет таких инновационных предприятий, обеспечивающих еще и новые рабочие места, – отметил Антон Логашов.

Тест-полоски, произведенные в Иркутске, будут на 30% дешевле зарубежных аналогов – около 600 рублей за упаковку (50 тест-полосок). Снижение стоимости возможно благодаря инновационной корейской разработке. Традиционно покрытие ферментного электрода выполняется из золотого напыления, из-за этого полоски получаются дорогостоящими. Корейцы применили карбон, благодаря чему снижается себестоимость, а также используют новый фермент GDH, который показывает более точные результаты. Создание высокотехнологичного производства в Иркутске оказалось более выгодным, чем в Корее: здесь дешевле электроэнергия, имеются и другие преимущества.

– Мы очень рады, что наша совместная работа с ООО «Медтехсервис» и B-bio Ltd. подходит к открытию завода. У нас есть уже международные интересанты, которые готовы закупать продукцию завода: Индия, Египет, Турция, Южная Корея. С большинством из этих стран мы подписали договоры на будущие поставки. Вся производственная линия, которая стоит на заводе в Иркутске, является современной с точки зрения технологичности. Даже в Южной Корее нет такого уровня производственной линии в сфере измерения глюкозы в крови, – подчеркнул представитель компании B-bio Ltd. Нури Лин.

Значимость проекта отмечает и консул Генерального Консульства Республики Корея в Иркутске Чжон Мин Сок.

– Иркутская область и Корея давно сотрудничают. Партнерство в сфере создания таких предприятий имеет огромное социальное значение, ведь его продукция напрямую связана со здоровьем, – подчеркнул консул.

На заводе в Иркутске будут собирать классические глюкометры Gmate Life и устройства для смартфонов Gmate Smart. Устройство напоминает флешку, чтобы им пользоваться, достаточно установить приложение, которое позволяет сохранять результаты измерений, вести дневник диабетика и закупать тест-полоски онлайн. После пуска производства на протяжении двух лет на предприятии останутся два корейских специалиста, которые будут помогать ООО «Медтехсервис» получать документы, разрешающие предприятию реализовывать продукцию на внешнем рынке.

Приемлемую рыночную стоимость продукции обеспечит участие в проекте Корпорации развития Иркутской области, которая вложила в него 173 млн рублей. Это помогло снизить финансовую нагрузку на этапе запуска производства. Надо отметить, что это первый проект, в котором Корпорация участвует в качестве соучредителя – ей принадлежит 49 % акций уставного капитала ООО «Медтехсервис».

– Для нас этот проект стал интересным по многим причинам, – рассказал генеральный директор Корпорации развития Олег Севрюков. – Во-первых, он вписывается в концепцию национальной технологической инициативы в направлении «биотехнология» и имеет большое значение не только для региона, но и для страны в целом. Запланированный сегодня объем производства будет обеспечивать до 20% потребности жителей России, больных сахарным диабетом, в тест-полосках и глюкометрах. Во-вторых, запуск завода в Иркутске даст региону дополнительные рабочие места и налоговые поступления. В-третьих, очень радует, что в проекте задействованы предприятия, представляющие малый и средний бизнес.

В очень близкой перспективе – выход продукции «Медтехсервиса» на мировой рынок. В поиске новых рынков сбыта компании поможет Агентство инвестиционного развития Иркутской области. Проект уже был представлен Агентством на февральском инвестиционном форуме в Сочи. Также данный проект был отмечен в докладе о сотрудничестве между промышленными предприятиями России и Кореи на 17-м заседании Российско-Корейской межправительственной Комиссии при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова, а также вице-премьера, Министра планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён.