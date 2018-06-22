С 7 до 18 млрд рублей в год могут вырасти поступления в областной бюджет после преобразований в лесопромышленном комплексе Приангарья

Иркутская область – главный лесной регион России, она должна локомотивом идти в развитии лесной отрасли страны. Об этом заявил Председатель Совета директоров АО «Группа «Илим» Захар Смушкин на обсуждении проекта Стратегии развития лесного комплекса Иркутской области. Провел совещание Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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К обсуждению проекта были приглашены министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, генеральный директор АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» Яна Шевченко, в качестве экспертов выступили президент Ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров и председатель совета директоров АО «Группа «Илим» Захар Смушкин. Ранее проект Стратегии был дополнен и скорректирован межведомственной рабочей группой, созданной Правительством Иркутской области, а также рассмотрен на совете по развитию лесного комплекса при Правительстве Иркутской области.

– Лесопромышленный комплекс Приангарья является одним из крупнейших в России. При этом имеет огромный потенциал, требующий развития и последовательного движения вперед. Для этого нам необходим четкий выверенный план действий. Мы работаем над тем, чтобы Стратегия развития лесопромышленного комплекса, соответствовала самым современным и инновационным тенденциям, – отметил Сергей Левченко.

Для разработки стратегии были проанализированы все данные о текущем состоянии лесной и смежных отраслей, количестве лесного ресурса в регионе, экономических показателях и налоговой отдаче, а также инфраструктуре. В проекте документа предусмотрена модернизация существующих и создание новых производств, работа по снижению объемов экспорта круглого леса и увеличению доли продукции глубокой переработки, локализация производства лесозаготовительной техники в Иркутской области и стимуляция производства недревесной лесной продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Председатель Совета директоров АО «Группа «Илим» Захар Смушкин отметил, что создание и развитие предприятий лесного комплекса требует предсказуемости и прозрачности, а также долговременного планирования, потому что у проектов ЛПК достаточно длительные сроки реализации – от трех до пяти лет, или больше.

– Планирование с таким горизонтом – до 2030 года – представляется совершенно необходимым. Создание такой лесной Стратегии очень своевременно. Мы с вами только что прилетели из Усть-Илимска, где мы уже частично затрагивали эти вопросы в части развития химической переработки древесины на двух основополагающих предприятиях в этой отрасли – Братском и Усть-Илимском лесопромышленных комплексах. Считаю, что намного продуктивнее выстраивать нашу стратегию развития на стратегии области. И выстраивать между ними разумную взаимосвязь, – заявил Захар Смушкин.

Иркутская область лидирует в России по объему заготовки леса: в 2017 г. было заготовлено 34,9 млн куб. м., в региональный бюджет поступило более 7 млрд рублей. Однако, несмотря на высокие объемы лесного ресурса и его заготовки, вклад от лесного комплекса в региональную экономику недостаточен. По созданию добавленной стоимости от заготавливаемого ресурса Приангарье уступает северо-западным регионам России, отстает от них и по производительности труда. Около 30% заготовленной древесины являются чистыми потерями.

Поэтому одной из главных задач Стратегии является повышение эффективности использования лесного ресурса при сокращении доли заготовленной, но неиспользуемой древесины. Рассмотрен потенциал для дополнительного производства целлюлозной продукции за счет расширения мощностей в Усть-Илимске и Братске.

Ключевые элементы Стратегии предусматривают расширение химической и механической обработки лесных ресурсов, снижение экспорта круглого леса с 4 до 0 млн куб. м в год, рост производства пиломатериалов на 2,1 млн куб. м в год, рост доли продукции глубокой механической переработки до 50% от экспорта пиломатериалов.

Участники совещания обсудили реальность производства в Приангарье биотоплива на 450 тыс. тонн в год, развитие машиностроительного сектора для лесозаготовительной техники, возможность роста производства недревесной продукции в 15 раз.

В проекте Стратегии предусмотрен значительный комплекс мер для проведения необходимых преобразований в лесном хозяйстве, уходе за лесом, а также отмечена необходимость проведения лесоустройства.

В результате реализации преобразований в лесопромышленном комплексе Приангарья поступления в областной бюджет могут увеличиться с 7 до 18 млрд рублей в год, вдвое вырастет добавленная стоимость продукции, получаемой из кубометра древесины – до 2,9 тыс. рублей. В два раза возрастет производительность труда, а в отрасли работает 32,5 тыс. человек. Добавится четыре тысячи новых рабочих мест.

Представители компании, разрабатывающей стратегию, зафиксировали замечания и пожелания участников заседания, и в течение месяца предоставят проект на рассмотрение рабочей группы.