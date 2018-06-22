Еще два центра обслуживания открывает Иркутскэнергосбыт в офисах Сбербанка в Иркутске

Еще один центр обслуживания населения ООО «Иркутскэнергосбыт» открылся в Сбербанке. Разместился он по ул. Советская, 122 А в Иркутске. Здесь потребители одной из крупнейших ресурсоснабжающих компаний могут получить консультации по соответствующим коммунальным услугам, а также оплатить счета, используя сервисы Сбербанка.

Это не первый подобный центр. Специалисты Иркутскэнергосбыта принимают посетителей в офисах Сбербанка в Иркутске по ул. Волжская, 15, а также в Братске по ул. Мира, 31. В ближайшее время в столице Приангарья откроется еще одна точка по ул. Мира, 100 А.

«С открытием в филиалах нашего банка центров обслуживания населения компании Иркутскэнергосбыт у горожан появилась возможность проводить широкий спектр операций в одном месте. Можно уточнить информацию по начислениям за услуги, сделать перерасчет и сразу же провести необходимые платежи любым удобным способом. Мы рады, что компания Иркутскэнергосбыт, наш давний партнер, поддержала эту идею. Теперь остается, чтобы и потребители оценили удобство такого сервиса», – отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

Главная цель совместного проекта Сбербанка и Иркутскэнергосбыта – создание дополнительных точек обслуживания, где населению удобно будет получать нужную информацию, консультации, а также платить за услуги. Как правило, все офисы Сбербанка располагаются в местах наибольшего потока людей, с удобными транспортными развязками, поэтому территориально посещать центры обслуживания Иркутскэнергосбыта должно быть максимально удобно.

«Все основное взаимодействие с клиентами у нас выстроено дистанционно: передавать показания приборов учета, контролировать расход энергоресурсов и оплачивать их население области в основном предпочитает через личные кабинеты на сайте Иркутскэнергосбыта. Но офисы по-прежнему остаются востребованы для получения официальных документов – чтобы заключить или расторгнуть договор, сделать сверку и получить справку об отсутствии задолженности. Поэтому мы пошли навстречу нашим клиентам и совместно со Сбербанком организовали еще один офис. Судя по количеству клиентов, которые в первый же день посетили нашего специалиста, мы приняли правильное решение. Подобный формат необходимо расширять и качественно улучшать», - говорит заместитель директора ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.