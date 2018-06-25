Новости

Доходная часть бюджета Братска увеличится почти на 187 млн рублей

25 июня 2018

21 июня во время заседания депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам были рассмотрены изменения параметров городского бюджета на 2018 год. Предлагается утвердить увеличение доходной части почти на 187 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Братска.

<p>Фото: bratsk-city.ru</p>

Фото: bratsk-city.ru

Читайте также:

У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
28 июня 2018
Принят закон, в разы увеличивающий финансирование Иркутска как областного центра
27 июня 2018

Председатель комитета финансов администрация Братска Татьяна Алексеева пояснила, что бюджет Братска увеличивается за счет налоговых поступлений, благотворительных средств и межбюджетных трансфертов. В числе поступивших средств — субсидии на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» (104 млн рублей) и на улучшение жилищных условий молодым семьям (486 тыс. рублей). Татьяна Алексеева добавила, что дополнительное финансирование позволит направить необходимые средства на выплату заработной платы бюджетникам, ремонт бассейна в МБДОУ №134, организацию уличного освещения и возмещение убытков автотранспортному предприятию.

Отвечая на вопросы депутатов, Татьяна Алексеева рассказала, что в связи с повышения заработной платы, в том числе за счет увеличения МРОТ и окладов бюджетных работников на основании Указа Губернатора, растет объем налоговых поступлений в городской бюджет от НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
По итогам обсуждения проект решения о внесении изменений в бюджет Братска 2018 года вынесено на заседание Думы, которое состоится 29 июня.


<p>Фото: bratsk-city.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Про налоги":
Все материалы сюжета (24)


Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании