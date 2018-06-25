«Северный десант» провёл концерт в Мирном

Прибывший в город Мирный 21 июня «Северный десант» задержался тут на двое суток. В первый день участники культурного проекта, поддержанного Иркутской нефтяной компанией, побывали на главном национальном празднике Ысыах народа Саха, а также посетили смотровую площадку знаменитого на весь мир алмазного рудника «Мир».

По приглашению мэра Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова, столичные гости отобедали в могол урасе (летнее жилище якутов, напоминающее юрту).

На следующий день в культурном центре "Якутск" города состоялся концерт, который вызвал бурю эмоций у зрителей. После него более часа артисты раздавали автографы и фотографировались с горожанами.

Заключительный концерт «Северного десанта» состоится в Иркутске.

Напомним, «Северый – культурный проект, во время которого группа известных артистов театра и кино посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. В этом году в маршрут «Северного десанта» включены несколько объектов на территории соседней Якутии. Генеральным спонсором и партнером «Северного десанта» является ООО «Иркутская нефтяная компания».

Проект реализуется при поддержке правительства и Законодательного собрания Иркутской области.

Девиз проекта: «Край земли – как центр России».