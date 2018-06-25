Директора управляющей копании в Ангарске оштрафовали за неисполнение судебного решения

В г. Ангарске Иркутской области генеральному директору управляющей компании назначен уголовный штраф за уклонение от исполнения решения суда.

Фото: r38.fssprus.ru

Женщина, будучи директором одной из управляющих компаний города, и зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Иркутской области об обязании в течение месяца передать другой управляющей компании техническую документацию на многоквартирный дом, расположенный в г. Ангарске, исполнять судебное решении не спешила.

Судебным приставом Ангарского районного отдела судебных приставов возбуждено исполнительное производство, копию постановления о возбуждении которого директор управляющей компании получила лично. Однако, будучи неоднократно предупрежденной об уголовной ответственности, гражданка С. мер к исполнению судебного решения не принимала. Бездействие послужило основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), которое по окончании расследования было направлено в суд для рассмотрения по существу, чообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину, в содеянном раскаялась и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Учитывая также в качестве смягчающего обстоятельства имеющегося на иждивении гражданки С. малолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.