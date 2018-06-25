Малый и средний бизнес Иркутской области включат в план проверок органами пожарного надзора на 2019 год

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Участившиеся пожары на объектах малого и среднего бизнеса по всей стране привели к принятию необходимой меры – глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния субъектов среднего предпринимательства.

– Последние проверки объектов малого и среднего предпринимательства, организованные прокуратурой Российской Федерации, показали, что предприниматели Иркутской области, пользуясь запретом на проверки органами государственного пожарного надзора, не уделяли должного внимания противопожарному состоянию своего имущества, создавая тем самым угрозу для жизни других людей, – прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. – Так, только за последнюю неделю в Прибайкалье произошло три крупных пожара на объектах бизнеса. В планы проверок надзорных органов на следующий год объекты предпринимательства будут включены.

С 2016 года до настоящего времени в МЧС России действовал приказ «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства», содержащий директиву для надзорных органов МЧС России «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства». Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.

В настоящее время периодичность проверки для категории высокого риска составляет один раз в 3 года, значительного риска – один раз в 4 года, среднего риска – не чаще чем один раз в 7 лет, для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 10 лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

При этом основанием для включения плановой проверки в ежегодный план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока, либо дата ввода объекта в эксплуатацию, либо дата последней плановой проверки. Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.