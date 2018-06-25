Альфа-Банк лидирует в рейтинге Euromoney по обороту на валютном рынке Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк занял первую строчку в авторитетном профессиональном рейтинге Euromoney FX Survey 2017 по обороту на валютном рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), опередив таких мировых гигантов, как JP Morgan, UBS, Goldman Sachs, HSBC, Citi и Deutsche Bank. Доля Альфа-Банка выросла до 12.6% совокупного оборота участников валютного рынка макрорегиона.

При этом в общемировом рейтинге Альфа-Банк занял 27-е место. Крупнейший частный банк остается единственным участником, представляющим Россию в глобальном TOP-30 Euromoney по итогам 2017 года.

«Эти результаты подтверждают, что Альфа-Банк остается крупнейшим маркетмейкером на межбанковском рынке и технологическим лидером в сфере конверсионных операций. Сегодня 98% сделок с участием Альфа-Банка проходят в формате электронной торговли. Корпоративные клиенты совершают операции в один „клик“ в режиме реального времени и по лучшему курсу. При этом конверсионные операции являются лишь частью широкого предложения инвестиционного банка. К примеру, мы помогаем клиентам в выборе стратегии хеджирования валютных рисков», — комментирует Управляющий директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка Александр Красный.

Ежегодный опрос профессиональных участников валютного рынка, проведенный Euromoney Institutional Investor Plc. в 39-й раз, учитывает как количественные, так и качественные показатели, такие как продуктовая линейка и клиентское обслуживание. На его основе выпускается наиболее репрезентативный и авторитетный рейтинг глобальных маркетмейкеров с крупнейшим оборотом на мировых валютных рынках.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.