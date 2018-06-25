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Связь-Банк вошел в Топ-20 банков по объему выданных потребительских кредитов

25 июня 2018

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) вошел в Топ-20 крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов, по данным газеты «Коммерсантъ».  

Объем кредитов гражданам на 1 мая 2018 года составил 83,7 млрд рублей.

Среди потребительских кредитов Связь-Банка высокий спрос отмечается на программы «Кредит наличными» от 10%, «Рефинансирование» от 11,9%, и на специальные программы для военнослужащих, неработающих пенсионеров и под залог недвижимости. С начала года Связь-Банк понизил ставки по кредиту наличными.


/ СИА /
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