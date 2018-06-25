Примсоцбанк официально запустил обновлённую версию сайта

Примсоцбанк объявил об окончании тестирования новой версии сайта pskb.com и утверждении нового дизайна. Изменения призваны улучшить пользовательский опыт клиентов и уменьшить нагрузку на офисы за счёт расширения списка дистанционных услуг.

Работа над новой версией сайта началась в январе 2018 года. Был обновлён дизайн: поиск необходимых продуктов и услуг стал быстрее, а интерфейс сайта – проще и удобнее для использования. Для большинства продуктов банка был добавлен калькулятор и сервис подачи онлайн-заявок. Кроме того, был создан специальный портал bgpskb.comдля предоставления электронных гарантий по всей России.

— Мы активно работаем над функциями, доступными для интернет-пользователей. Сегодня на сайте можно подать заявку на получение большинства продуктов Банка как для физических, так и юридических лиц, — рассказал Александр Фогелевич, начальник управления автоматизации ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Кроме того, можно оперативно совершить денежный перевод, заказать справку по действующему кредиту, заранее записаться в электронную очередь на обслуживание в Банке или зарегистрироваться на семинар?.

15 июня Примсоцбанк также запустил сервис онлайн-записи на получение услуг в офисах Банка. Запись доступна физическим и юридическим лицам во всех регионах присутствия Банка. В случае, если требуется посетить офис банка прямо сейчас, на сайте доступна информация о загруженности отделений

Оценить обновлённый дизайн и новые функции можно на сайте. Примсоцбанка. Отзывы о работе сервисов можно оставить по телефону 8-800-200-42-02 или электронной почте consultant@pskb.com.