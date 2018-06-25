Новости

РСХБ наращивает льготное кредитование АПК

25 июня 2018

Россельхозбанк, основной участник государственной программы льготного кредитования АПК, увеличил объем средств, предоставленных аграриям с начала 2018 года по ставке не выше 5% годовых, до 86,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель продемонстрировал прирост в 23%. При этом 19 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.

В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 300 млрд рублей на условиях льготного финансирования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании