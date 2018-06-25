РСХБ наращивает льготное кредитование АПК

Россельхозбанк, основной участник государственной программы льготного кредитования АПК, увеличил объем средств, предоставленных аграриям с начала 2018 года по ставке не выше 5% годовых, до 86,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель продемонстрировал прирост в 23%. При этом 19 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.



В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.



Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 300 млрд рублей на условиях льготного финансирования.