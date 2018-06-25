ТЦ «Экспресс» частично возобновил работу в Иркутске

Фото: 2gis.ru
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25 июня 2018
Фото с сайта 2gis.ru
Торговый центр «Экспресс» в Иркутске частично возобновил работу: в заведении открылся первый этаж. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Напомним, ТЦ «Экспресс» был закрыт 31 мая из-за нарушений требований пожарной безопасности. В торговом центре не работала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.