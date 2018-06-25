Новости

ТЦ «Экспресс» частично возобновил работу в Иркутске

25 июня 2018
Фото: 2gis.ru

Читайте также:

На лечение детей, пострадавших при возгорании в ТРЦ «Комсомолл», направили более 1 млн рублей из бюджета Иркутской области
25 июня 2018
Малый и средний бизнес Иркутской области включат в план проверок органами пожарного надзора на 2019 год
25 июня 2018

Фото с сайта 2gis.ru

Торговый центр «Экспресс» в Иркутске частично возобновил работу: в заведении открылся первый этаж. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Напомним, ТЦ «Экспресс» был закрыт 31 мая из-за нарушений требований пожарной безопасности. В торговом центре не работала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожарный беспорядок":
Все материалы сюжета (71)


Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании