50 тысяч рублей получил иркутянин за самую старую бутылку минеральной воды «Иркутская»

Награда 50 тысяч рублей по итогам конкурса за самую старую ретро-бутылку минеральной воды «Иркутская» будет передана иркутянину Сергею Алексееву, доктору геолого-минералогических наук, заведующему лабораторией гидрогеологии Института земной коры СО РАН.

Конкурс был посвящен 50-летнему юбилею минеральной лечебно-столовой воды «Иркутская» и вызвал огромный интерес у иркутян и жителей Иркутской области. Среди множества старинных бутылок «Иркутской», найденных жителями области была выбрана одна, наиболее соответствующая условиям – возраст, наличие оригинальной этикетки, оригинальной пробки. Бутылке, которая стала победительницей, ровно 50 лет!

23 июля, в торгово-развлекательном комплексе «Модный Квартал» в Иркутске, в прямом эфире радио «МСМ» итоги конкурса были подведены и представителю С. Алексеева вручен сертификат на 50 тысяч рублей.

В честь своего юбилея «Иркутская» минералка организовала для посетителей ТРК «Модный Квартал» настоящий праздник, приготовив много сюрпризов, том числе – возможность получить футболку и другие призы, а также бесплатно насладиться вкусом любимой минералки.

Уже 50 лет минеральная вода «Иркутская» дарит всем здоровье и прохладу. Лечебные свойства «Иркутской» известны с 1968 года, с тех пор минералка стала символом Иркутска, любимой многими поколениями иркутян и жителями Иркутской области. «Иркутская» заслужила любовь поколений благодаря своим полезным свойствам и безупречному качеству, которое обеспечивается высочайшей производственной культурой ее производителя – BAIKALSEA Company.

Справка:

BAIKALSEA Company — предприятие, выпускающее любимую иркутянами минеральную воду «Иркутская». До 2006 года «Иркутскую» минеральную разливали на предприятии ЗАО «Иркутскпищепром», расположенном в Иркутске на Синюшиной горе. «Иркутскпищепром», в свою очередь, был преобразован из государственного предприятия СССР с таким же названием. Сегодня на предприятии трудится коллектив, который гордится историей родного города, историей любимой минеральной воды. Конечно, многое изменилось за полувековую историю с момента выпуска первого продукта, неизменным остался лишь вкус и полезные свойства минеральной воды Иркутская.