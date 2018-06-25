Средства на строительство средней школы №19 направят в бюджет Иркутска до конца июня

До конца июня средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на строительство средней школы №19, будут направлены в бюджет города Иркутска для оплаты фактически выполненных работ. 22 июня было подписано дополнительное соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.

Министр напомнила, что в прошлом году строительство школы было начато за счёт средств бюджета города Иркутска. Правительству Иркутской области удалось добиться средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и государственной программы «Большая перемена».

– Региональное Правительство было готово обеспечить финансирование со стороны областного бюджета ещё в мае этого года, но в связи с тем, что федерация поменяла условия финансирования, мы вынуждены были заключить дополнительное соглашение с федеральным Министерством образования и науки РФ. Работа по этому направлению велась непрерывно, хотя изначально при заключении соглашения о перечислении денежных средств на строительство школы №19 город Иркутск предоставил график, в котором обозначались более поздние сроки получения платежей, – пояснила министр.

Общий объём финансирования по объекту в текущем году составляет более 605 млн рублей, из них 477,3 млн руб. – средства федерального бюджета, по 127,7 млн рублей – в равных долях средства областного и местного бюджетов.

Школа рассчитана на 1125 обучающихся. Здание строится с применением типового проекта, отвечающего современным условиям СанПина. Особенность строительства заключается в модульном конструктиве здания, что позволяет осуществить его привязку на земельный участок любой конфигурации. Проектом предусмотрены просторный спортивный зал, два бассейна (основной протяжённостью 25 метров и вспомогательный для начальной школы), помещение-атриум, актовый зал, современный пищеблок, помещения для организации продленного дня, созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2018 года.