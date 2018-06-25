На лечение детей, пострадавших при возгорании в ТРЦ «Комсомолл», направили более 1 млн рублей из бюджета Иркутской области

На выплаты детям, пострадавшим при возгорании в научно-развлекательном центре «Гравитация» ТРЦ «Комсомолл» и нуждающимся в последующем лечении, из резервного фонда областного бюджета выделено 1 млн 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения ожогового отделения городской клинической больницы №3 в Иркутске.

Как уточняет пресс-служба регионального Правительства, размер единовременной выплаты определен в зависимости от причиненного вреда здоровью и предстоящего в дальнейшем лечения. Средства на счета родителей уже поступили.

Также двое ребят, которые пострадали, но им не потребовалось стационарное лечение, по поручению Губернатора будут направлены в реабилитационный центр «Сосновая горка».

Глава региона побеседовал с пострадавшими детьми и их родителями и пожелал скорейшего выздоровления.

– Сейчас главное минимизировать последствия этого страшного происшествия для ребятишек, чтобы они отмечали вместе 1 июня, как второй день рождения. А все взрослые должны сделать соответствующие выводы, – подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, происшествие случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок 1 июня 2018 года. Пострадали 8 детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Состояние четырех пострадавших в торгово-развлекательном комплексе оценивалось как средней степени тяжести, еще четырех – легкой степени.

Шесть человек были госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое госпитализированы на дневной стационар. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение. Врачи продолжают оказывать пациентам всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с порядками и стандартами.