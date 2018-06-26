Новости

Россияне больше верят в инопланетян, чем в достойную пенсию

26 июня 2018

В России в четыре раза больше тех, кто верит в инопланетян, чем тех, кто верит в то, что государство способно обеспечить достойную пенсию. Об этом говорит исследование портала Superjob.

Респонденты рассказали, верят ли они во внеземную жизнь и в достойную пенсию от государства.

Сравнив результаты опросов, проведенных в июне 2018 года, Superjob выяснил, что в России вчетверо раза больше тех, кто верит в инопланетян, чем тех, кто верит в то, что государство способно обеспечить им достойную пенсию. В инопланетян верят 37% опрошенных, в достойную пенсию от государства — 9%. 

78% граждан, согласно опросу, не верят достойную пенсию. А вот верить в существование инопланетного разума отказывается меньше половины россиян —41%.

<p>Данные Superjob.ru</p>

Данные Superjob.ru

Среди мужчин больше, чем среди женщин, тех, кто не верит в достойную пенсию (81 и 75% соответственно), среди женщин больше затруднившихся ответить (16 против 9% у мужчин).

Уверенность в достойном пенсионном будущем падает с возрастом респондентов (среди тех, кому больше 45, в способность государства обеспечить их достойной пенсией уверены только 7% респондентов, среди тех, кто младше 45, таких 10%).

<p>Данные Superjob.ru</p>

Данные Superjob.ru


<p>Данные Superjob.ru</p> <p>Данные Superjob.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании