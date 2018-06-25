В Иркутске пройдет бизнес-конференция «ВЭД и закон»

26 июня 2018 г. Альфа-Банк в Иркутске проведет бизнес-конференцию «ВЭД и закон».
Мероприятие адресовано бухгалтерам, владельцам и директорам компаний среднего и крупного бизнеса. В ходе конференции эксперты раскроют наиболее эффективные финансовые инструменты и изменения в законодательстве для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Юлия Зуйкова, руководитель по развитию продуктов Альфа-Банка, подробно расскажет об изменении валютного законодательства и новых услугах по сопровождению ВЭД.
Также в программе семинара выступления на темы:
- Opportunity Network, уникальные возможности онлайн-платформы (Наталья Котлярова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка);
- Конвертация валюты в Альфа-Форекс (Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов IB);
- Управление валютными (рыночными) рисками (Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов IB);
- Новые нормы в ТК ЕАЭС и первая правоприменительная практика (Александр Ревтюк, зам.директора по правовым вопросам ООО «МКС-Форвардинг» ).
Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из практики успешных компаний, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.
Семинар состоится в конференц-зале отеля «Марриотт» (г.Иркутск, улица Чкалова, 15).
Начало мероприятия в 10.00.
Начало регистрации участников в 9.00.