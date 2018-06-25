В Иркутске пройдет бизнес-конференция «ВЭД и закон»

26 июня 2018 г. Альфа-Банк в Иркутске проведет бизнес-конференцию «ВЭД и закон».

Мероприятие адресовано бухгалтерам, владельцам и директорам компаний среднего и крупного бизнеса. В ходе конференции эксперты раскроют наиболее эффективные финансовые инструменты и изменения в законодательстве для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Юлия Зуйкова, руководитель по развитию продуктов Альфа-Банка, подробно расскажет об изменении валютного законодательства и новых услугах по сопровождению ВЭД.

Также в программе семинара выступления на темы:

Opportunity Network, уникальные возможности онлайн-платформы (Наталья Котлярова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка);

Конвертация валюты в Альфа-Форекс (Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов IB);

Управление валютными (рыночными) рисками (Евгений Смирнов, руководитель направления по продажам продуктов IB);

Новые нормы в ТК ЕАЭС и первая правоприменительная практика (Александр Ревтюк, зам.директора по правовым вопросам ООО «МКС-Форвардинг» ).

Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из практики успешных компаний, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

Семинар состоится в конференц-зале отеля «Марриотт» (г.Иркутск, улица Чкалова, 15).

Начало мероприятия в 10.00.

Начало регистрации участников в 9.00.