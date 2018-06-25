Прямой авиарейс в Комацу (Япония) может появиться из Иркутска

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился сегодня с делегацией префектуры Исикава (Япония). Японскую сторону возглавил депутат Парламента префектуры Исикава, председатель российского общества префектуры Исикава Накамура Исао.

Фото: irk.gov.ru

В ходе обсуждения вопросов расширения двустороннего взаимодействия глава региона сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность организации чартерного рейса с летнего сезона 2019 года по маршруту «Иркутск – Комацу – Иркутск». Для изучения этой темы привлечены шесть авиакомпаний. Сергей Левченко отметил, что на сегодняшний день из аэропорта Иркутска осуществляются регулярные пассажирские рейсы по маршруту «Иркутск – Токио – Иркутск». Стороны договорились совместно работать над перспективами развития авиаперелетов.

– Туристический поток в Иркутскую область ежегодно увеличивается. За последние три года ежегодный прирост составил в среднем 8%, что, безусловно, свидетельствует о растущем интересе иностранных туристов к отдыху на Байкале. При этом надо учитывать, что при организации рейсов, наше сотрудничество и в других сферах будет происходить намного легче, – заявил губернатор.

На встрече речь также шла о развитии и укреплении контактов во всех сферах экономической, торговой и культурной деятельности. Как рассказал господин Накамура Исао, губернатор префектуры Исикава Масонори Танимото выразил желание посетить Иркутскую область в следующем году. Летом этого года в Приангарье прилетит группа японских школьников в рамках традиционного обмена детскими делегациями.

– Дружба между детьми еще больше способствует взаимодействию между нашими странами и народами. Укреплением двусторонних отношения я занимаюсь почти 60 лет и намерен дальше способствовать развитию дружеских связей, полагаясь на вашу поддержку, – сказал господин Накамура Исао.

Глава региона сообщил, что в сентябре в Приангарье состоится второй Байкальский Международный экологический водный форум, на котором планируется рассмотреть итоги работы за год, в том числе с японскими компаниями – участниками прошлогоднего мероприятия. Такой формат взаимодействия, считает Сергей Левченко, является дополнительным стимулом развития отношений.

Также стороны обсудили результаты встреч, состоявшихся в рамках празднования 50-летия установления дружественных отношений между Иркутской областью и префектурой Исикава, которое отмечалось в 2017 году. В рамках визита делегация региона передала зоопарку префектуры Исикава трех байкальских нерп (самца и двух самок) в знак многолетней дружбы между регионами. Напомним, зоопарк префектуры Исикава основан в 1999 года в Tatsunokuchi Hill Park. На 23 гектарах природной местности представлена естественная среда обитания животных. Ishikawa Zoo - наибольший по количеству водных ресурсов зоопарк в Японии. В зоопарке насчитывается 300 видов животных.

– Прошлый год был особенным для отношений между префектурой Исикава и Иркутской областью. В ходе Вашего визита нам переданы три нерпы. Хочу вас заверить, что животные чувствуют себя хорошо. Благодарю Вас за этот бесценный подарок, – добавил господин Накамура Исао,

Участие во встрече приняли первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, представитель МИД Российской Федерации в г. Иркутске Людмила Курбатова.

В рамках визита в Иркутскую области японская делегация проведет ряд встреч с коллегами – депутатами Законодательного собрания региона.