Ограничение на посещение лесов ввели в Иркутской области

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С 26 июня на территории Иркутской области вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Такое решение принято министерством лесного комплекса в связи с установлением на территории области IV и V классов пожарной опасности и в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Ограничение будет действовать 14 календарных дней до 9 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

Как отметил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков, в связи с приказом министерства лесного комплекса лесничествам поручено обеспечить перекрытие шлагбаумами съезды на лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов. По прогнозам ФБУ «Авилаесоохрана» в ближайшие дни в Иркутской области установится жаркая сухая погода и действия людей, посещающих леса, могут привести к ухудшению пожароопасной обстановки.

Ранее ограничение на посещение лесов гражданами при действии высоких классов пожарной опасности в южных районах области действовало в связи с особым противопожарным режимом(ОПР), который закончился 15 июня. Окончание ОПР в северных районах запланировано на 15 июля.