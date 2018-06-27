Андрей Дедюхин, Life is Good: «Ищите новые точки роста!»

Бывший банковский работник, а ныне финансовый консультант компании Life is Good Андрей Дедюхин поделился с порталом SIA.RU личным опытом рефинансирования ипотеки, рассказал, почему роботизация банков – это не всегда хорошо, и объяснил, почему во время кризиса необходимо искать новые точки роста.

Про банки. Расчетный счет держу в Тинькофф Банке, он очень удобен для бизнеса, на мой взгляд: сервис на высоком уровне (а мне есть, с чем сравнить, ведь в своё время я сам занимался привлечением клиентов), минимальный пакет документов, многое можно сделать онлайн и обслуживание достаточно недорогое.

Как физ. лицо обслуживаюсь в Сбербанке, как и большая часть нашей страны. Могу отметить цифровизацию и даже роботизацию Сбербанка, что одновременно и хорошо и плохо для клиентов. К плюсам могу отнести большое количество банковских продуктов, доступных онлайн, быстрые и удобные переводы средств, большое количество офисов. Но есть и минусы: многие решения в банках сейчас принимаются не на месте, а в Москве, такие, как выдача ипотеки, например. Периодически это приводит к тому, что банк отказывает в выдаче займа людям с безупречной кредитной историей. Раньше в банках было работать интересно, поскольку мы сами анализировали клиентов и решали, давать или не давать им кредиты. Я работал в своё время в Альфа-Банке, в Банке Союз, в Гринкомбанке, открывал в Иркутске офис Городского Ипотечного банка, поэтому хорошо знаю процесс изнутри. Сейчас сотрудники банка принимают документы, сканируют и отправляют для принятия решения в Москву. Всё. Это очень скучно.

Про кредиты. Раньше я пользовался большим количеством разных кредитов: и ипотечными, и автокредитами, и потребительскими. Считаю, что кредиты лучше не брать без реальной необходимости, а пользоваться заработанными или накопленными деньгами.

К примеру, ипотеку, на мой взгляд, брать стоит. Это хороший выход для тех, кто не может сразу заработать большую сумму денег на покупку квартиры. А вот брать телефон в кредит и переплачивать за него проценты я считаю, как минимум, неразумным. Впрочем, тут можно воспользоваться кредитной картой и погасить заём в течение grace периода. Однако, кредитки вызывают привыкание, некоторые люди без меры могут завести несколько штук, а потом долго и трудно их закрывать. Я знаю, о чем говорю – сам попадался на эту удочку. Сейчас все лишние кредитки позакрывал, оставил только одну Сбербанковскую на непредвиденные расходы.

Про рефинансирование. Рефинансирование сейчас – реальная возможность снизить ежемесячные выплаты по ипотеке. Хочу поделиться своим опытом рефинансирования. Я в своё время брал жилищный кредит в ВТБ, исправно платил взносы в течение года. Из взятых 900 тысяч рублей за год сумма долга уменьшилась всего на 50 тысяч, а платить предстояло еще девять лет. Еще и банк «встал в позу» по продлению страховки жизни, которую я не хотел оформлять, и поднял ставку по кредиту на 1%. Она и так была высокой – 13,5%, а после этого ежемесячный платеж поднялся с 13491 до 13930 рублей. Причем, даже заплатив просроченную страховку, я ещё полгода по правилам банка обязан был платить повышенный взнос. Как мне объяснили, банк один раз в полгода проверяет исполнение обязательств по страховкам, увеличивает или уменьшает ежемесячный взнос нарушителям. Это стало последней каплей, и я принял решение о рефинансировании.

В Сбербанке сразу потребовали полный пакет документов (справку о доходах, трудовую книжку и т.п.), а поскольку я брал ипотеку «по двум документам», данный способ мне не подошел. Также я писал заявление в ВТБ с просьбой снизить ставку, его приняли, но сказали, что ответят в течение двух месяцев. Стал искать дальше, нашёл банк «Российский капитал», где «по двум документам» оперативно приняли решение. Ставка снизилась до 9,75%, (при полном пакете документов, можно было снизить до 9%). Ежемесячный платеж стал 11853, на две тысячи меньше. Да, меня опять заставили оплатить страховку, но уже 5880, а не 9542 рублей, дополнительно к страховке еще навязали консультацию по юридическим вопросам за 3200руб в год. Плата за эту услугу взимается только за первый год, потом буду платить только страховку жизни и имущества. Но выбора не было, пришлось согласиться. В итоге, после всех этих манипуляций, мне удалось снизить ежемесячный платеж; общая переплата по процентам за все 10 лет снизилась с 724 тыс. до 422 тыс. рублей, еще немного снизился платеж по страховке. Очень удивила и разница в формуле по расчету аннуитетного платежа, я стал гораздо больше платить основного долга, а не процентов.

Поэтому людям, бравшим ипотеку несколько лет назад, однозначно нужно ее рефинансировать, благодаря этому они существенно смогут снизить нагрузку на семейный бюджет, либо уменьшить срок погашения ипотеки, допустим, с 25 лет до 10-15 лет.

Про финансовые принципы. Их у меня три:

1. «Заплати сначала себе». У нас многие люди живут, совершенно забывая про себя. И весь свой доход они распределяют таким образом, что на себя ничего не остаётся. Поэтому обязательно нужно с каждого дохода оставлять какую-то часть (процентов 10-20) себе, просто за то, что ты молодец, поскольку заработал эти деньги. Многие этим правилом пренебрегают.

2. Деньги должны работать, их нужно инвестировать. У меня у самого есть банковский вклад под 7% и счет в инвестиционной компании Hermes под 20% годовых. Считаю, что обязательно должна быть диверсификация: хранить все деньги в одной корзине – рискованно.

3. Зарабатывать нужно больше, чем тратишь. Здесь всё просто и понятно.

Если всех трёх принципов придерживаться, можно обеспечить себе хорошее и стабильное финансовое будущее.

Про первые деньги. В 1991 году я стал студентом Нархоза (ныне БГУ, прим.ред.), как раз началась эпоха 90-х с их большими возможностями. Мы вместе с моим другом купили на Масложиркомбинате несколько коробок майонеза стоимостью 640 или 630 рублей за баночку, привезли в Усть-Илимск и там продали на рынке по 1000 рублей за штуку. На эти деньги купили чистые аудиокассеты для магнитофонов и продали их уже в Иркутске. Маржа была высокая, можно было и 500%, и 1000% прибыли получить. Поэтому многие люди до сих пор ностальгируют по девяностым с их большой доходностью.

Про кризис. Я всегда говорю, что кризис – он прежде всего в головах, всегда нужно искать точку роста. В 2008 году я потерял две работы, поставил крест на ипотечном кредитовании и ушел в совершенно другой бизнес и там через некоторое время хорошо поднялся.

Ещё пример: мой знакомый, у которого в своё время был бизнес по производству и установке пластиковых окон, после падения маржинальности до 15% ушел в сельское хозяйство, стал выращивать грибы. Сейчас у него своя грибная ферма, которая приносит хороший доход.

Поэтому никогда нельзя опускать голову и винить во всём кризис, нужно переключаться на новую ветку развития, более перспективную на данный момент.