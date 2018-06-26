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От удара молнии загорелась часовня в Тальцах

26 июня 2018

25 июня, в районе 19:00 часов в иркутском музее «Тальцы» молния попала в деревянную часовню. Удар разрушил кровлю и спровоцировал пожар. На место ЧП в оперативном порядке прибыли пять человек личного состава ГУ МЧС России по Иркутской области. Пламя было ликвидировано в 19:38.

Сообщается, что в результате возгорания выгорели верхний брус и купол. Пострадавших нет.

Справка:
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом  популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.

Фото: 38.mchs.gov.ru


/ СИА /
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