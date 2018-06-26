Еще восемь предприятий агропромышленного комплекса Иркутской области получили право использовать товарный знак «Продукты Приангарья»

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по предоставлению права использования наименования товарного знака «Продукты Приангарья». Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.

Использовать товарный знак в продовольственной группе теперь могут восемь предприятий агропромышленного комплекса региона: фермерские хозяйства Артёма Пальчика из Куйтунского района и Михаила Дамбуева из Осинского района, сельскохозяйственный кооператив «Феникс» г. Ангарск, потребительские общества «Любава» г. Иркутска и «Хлеб» п. Качуг, АО «Гелиос», ООО «Хозяйство Гелиос» и ООО «Братск Аква».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2017 году право на использование товарного знака получили 10 предприятий. С полным перечнем организаций и индивидуальных предприятий, получивших право использования товарного знака «Продукты Приангарья», можно ознакомиться на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Напомним, что товарный знак «Продукты Приангарья» разработан в 2015 году министерством сельского хозяйства Иркутской области для продвижения качественной продукции местных сельхозтоваропроизводителей на рынок. За это время 30 организациям выданы свидетельства на право использования бренда сроком на три года.