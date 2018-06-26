Оплачивать покупки на OZON.travel теперь можно картой #вместоденег

Онлайн тревел-агентство OZON.travel и «Альфа-Банк» заключили партнёрство. С недавнего времени приобрести авиа и ЖД-билеты в онлайн магазине путешествий можно с помощью карты рассрочки #вместоденег.

Теперь отправиться в любую точку мира стало ещё проще и, главное, выгоднее! Партнёрское соглашение между OZON.travel и «Альфа-Банком» предполагает удобные сроки погашения платежа без первоначальных взносов, комиссий и переплат.

Так, при покупке авиа и ЖД-билетов на OZON.travel с помощью карты #вместоденег срок рассрочки составляет до четырех месяцев. Согласно условиям карты, стоимость покупки делится на количество месяцев рассрочки.

«Мы очень рады партнёрству с Альфа-Банком и с большим удовольствием представим нашим клиентам возможность приобрести билет для долгожданной поездки на таких выгодных условиях. Теперь «Весь мир в рассрочку» действительно доступен каждому! Я убеждена, что в самое ближайшее время наши клиенты оценят удобство и выгоду нового сервиса, а путешествия для них станут доступным, приятным и частым удовольствием», — говорит Марина Балуева, руководитель отдела по работе с партнерами OZON.travel.

Карта рассрочки #вместоденег позволяет совершать ежедневные покупки любых категорий товаров в рассрочку до 12 месяцев без первоначального взноса, комиссий и переплат в магазинах-партнёрах.

Сегодня среди партнеров карты рассрочки #вместоденег представлены такие крупные торговые сети, как «TezTour», «Биглион», «Перекрёсток» и многие другие.

Преимущества карты рассрочки #вместоденег

● Карта принимается во всех магазинах

● 0% переплаты - стоимость покупки по карте не отличается от стоимости покупки за наличные

● Срок рассрочки — до 24 месяцев

● Бесплатный выпуск и обслуживание карты

Как работает карта рассрочки

Клиент покупает товар, стоимость покупки разбивается на одинаковые ежемесячные платежи в зависимости от срока рассрочки. Каждая новая покупка имеет свой срок рассрочки. Управлять картой #вместоденег клиент может в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» - посмотреть график платежей с детализацией своих покупок, остаток лимита, дату ближайшего платежа, а также список партнеров и условия рассрочки по ним. Клиент может оформить досрочное погашение рассрочки, для этого достаточно перечислить на карту желаемую сумму. Пополнять карту без комиссии проще всего в мобильном приложении, для этого достаточно сфотографировать карту, с которой планируется перевести средства, и указать сумму. Также пополнить карту без комиссии можно через любой банкомат Альфа-Банка или банков-партнеров: Газпромбанк, МКБ, БИНБАНК и Промсвязьбанк.

Как заказать карту

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Карту #вместоденег можно оформить в любом отделении банка, заказать на сайте банка https://alfabank.ru/vmestodeneg, или по телефону 8 800 100 2017 с доставкой на дом или в офис.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

OZON.travel — онлайн-магазин путешествий, где можно найти тысячи вариантов авиа и железнодорожных билетов. Вместе с OZON.travel можно отправиться в любую точку мира всего за пару кликов. Компания существует на рынке более 9 лет, ежемесячно на сайт агентства заходят более 3 000 000 человек.