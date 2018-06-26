Губернатор Иркутской области встретился с президентом ПАО «Ростелеком»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Об этом сообщила пресс-служба регправительства. На рабочем совещании были рассмотрены важные направления современного развития сфер связи: подключение региональных медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление широкополосного доступа в сеть «Интернет» в отдаленных районах Иркутской области, создание региональной автоматической системы весогабаритного контроля и другие.

Фото: irkobl.ru

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил, что компания «Ростелеком» – поставщик услуг по обеспечению функционирования регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В Приангарье данными услугами пользуются более 90 медицинских организаций, в информсистеме зарегистрировано более 12 тысяч пользователей. Однако сегодня пользователи сталкиваются с ограниченной функциональностью сервисов, низкой скоростью.

Стороны решили сосредоточиться на повышении качества предоставляемых услуг медицинским организациям Иркутской области, их развитии в соответствии с современными требованиями и задачами в сфере здравоохранения. Будет подготовлен совместный план развития данного направления и в ближайший год практически все медицинские лечебные учреждения Приангарья смогут использовать в работе современные цифровые технологии.

Также было принято решение, в целях устранения цифрового неравенства на территории Иркутской области, рассмотреть возможность организации ПАО «Ростелеком» широкополосного доступа в сеть «Интернет» в отдаленных населенных пунктах. В настоящее время на территории региона 185 населенных пунктов с численностью населения менее 250 человек не имеют доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отмечено, что решение этой проблемы также позволит обеспечить оперативное реагирование экстренных служб на вызовы населения.

Стороны отметили, что в рамках договора, заключенного между ПАО «Ростелеком» и Федеральным агентством связи в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Иркутской области в 2017 году были введены в эксплуатацию 13 точек доступа для оказания универсальных услуг связи по предоставлению доступа в «Интернет». В текущем году в рамках реализации проекта будут введены точки доступа к сети в 35 населенных пунктах Иркутского, Зиминского и Заларинского районов.

В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Приангарья между Правительством Иркутской области, ПАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Это гарантирует новые возможности подключения к высокоскоростному «Интернету» учреждений образования, здравоохранения, многофункциональных центров для оказания государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, было обсуждено создание единого центра, где будут размещены комплексы средств автоматизации обработки вызовов системы 112, оборудование для обработки данных и функционирования региональной информационной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», резервного центра обработки вызовов системы 112. Это позволит оперативно, качественно и с меньшими затратами решать вопросы организации защиты территории и населения Иркутской области при возникновении чрезвычайных ситуаций.