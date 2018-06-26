Банк УРАЛСИБ вошел в программу льготного кредитования Минпромторга РФ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошло в перечень уполномоченных кредитных организаций Министерства промышленности и торговли РФ, участвующих в реализации механизма льготного кредитования заемщиков на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Для участия в программе клиенту необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Оформление документов и получение субсидии Банк производит самостоятельно.

Субсидии предоставляются в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации № 163 от 17 февраля 2018 года. Действие программы льготного кредитования распространяется на кредиты, выданные в рублях на новую технику и оборудование российского производства в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.