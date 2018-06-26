Руководитель временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Темой встречи стало текущее состояние Промсвязьбанка, работа с оборонной промышленностью и перспективы развития розничного и корпоративного сегментов. В числе приоритетных целей – содействие военно-промышленному комплексу и сохранение универсальности банка.

Фото пресс-службы правительства РФ

«Наша задача, конечно, поддержать промышленность, военную промышленность в первую очередь, длинными деньгами и по возможности на конкурентоспособных условиях. При этом мы, конечно, не забываем о рыночном бизнесе, банк должен сохранять свой универсальный статус», – заявил руководитель временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков, отметив, что банк продолжает развивать наработки и компетенции, которые были у него в части работы с физлицами и сегментом МСБ.

«Мы работаем сейчас с операционной прибылью, наращиваем портфель того же МСП и розницы. Это говорит о том, что банк восстанавливает свою операционную составляющую и наши клиенты возвращаются в банк, несмотря на определённые сложности, которые были некоторое время назад», – подчеркнул Петр Фрадков.

Как рассказал Петр Фрадков, текущий капитал банка составляет 102 млрд руб., а объем активов превышает 1 трлн руб. «Банк очищен от проблемных активов, тем самым мы можем говорить о том, что банк сейчас является одним из системообразующих, значимых государственных финансовых институтов в нашей стране», — заявил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Петру Фрадкову успехов, отметив, что нельзя терять универсальные функции банка: с одной стороны, банк сопровождает гособоронзаказ, а с другой, он должен оставаться интересным для населения и сектора МСБ. «Наша задача заключается в том, чтобы банк работал хорошо, — заключил глава кабмина. — Надеюсь, что вам удастся создать такой органичный банковский продукт, который будет интересен для разных сегментов российской экономики и российских потребителей».