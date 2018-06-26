Связь-Банк и ВЭБ-лизинг презентовали свои продукты пермским предпринимателям

Пермский операционный офис Связь-Банка совместно с региональным подразделением ВЭБ-лизинг выступили партнерами проведения форума «Онлайн-кассы по 54-ФЗ для успешного бизнеса», организованном Группой компаний «Ф1». На форуме были проведены презентации продуктов для клиентов малого бизнеса. Предпринимателей заинтересовали овердрафт, эквайринг и лизинг. Участники форума обратили внимание и на совместные программы Связь-Банка и ВЭБ-лизинга, в частности льготные условия открытия счета и расчетно-кассового обслуживания в Банке для клиентов лизинговой компании. Отдельной темой обсуждения со специалистами Банка стали продукты частным лиц. В результате в Связь-Банк поступили заявки на оформление кредитных карт, ипотеки по программе «Большой залоговый кредит» и кредита на рефинансирование.

Повышенный интерес к мероприятию со стороны бизнес-сообщества края в этом году обусловлен тем, что с 1 июля 2018 года вступает в силу очередной пункт закона об онлайн-кассах, который обязывает применять кассовое оборудование плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте.

Участники форума обсудили нововведения в законодательство, познакомились с принципами работы онлайн касс, попробовали некоторые из них в деле, из уст налогового инспектора узнали об ответственности за нарушение порядка ведения кассовых операций. Благодаря содействию Связь-Банка гостем форума стал представитель Пермского фонда развития предпринимательства. Отвечая на вопросы гостей мероприятия, он рассказал о планах государственной поддержки малого бизнеса в крае.