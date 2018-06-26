Банк ВТБ поддержит строительство ЖК «Наутилус»

ВТБ в Санкт-Петербурге открыл ГК «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей сроком на два с половиной года. Средства буду направлены на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» на юго-западе Санкт-Петербурга.

Жилой комплекс из четырех жилых домов расположится на первой береговой линии Матисова канала и будет иметь всю необходимую социальную и развлекательную инфраструктуру: закрытая придомовая территория, система контроля доступа, игровые и спортивные площадки, паркинг, открытые автостоянки, велопарковки, близость школ, детских садов, поликлиник, продуктовых и бытовых магазинов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2020 года.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы работаем с группой компаний „КВС“ более 10 лет, предоставляя полный комплекс банковских услуг. За это время при поддержке ВТБ компания реализовала несколько масштабных строительных проектов. Финансирование возведения ЖК „Наутилус“ — подтверждение готовности и дальше поддерживать инициативы нашего надежного партнера».

Генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко подчеркнул: «Мы продолжаем наше партнерское сотрудничество с банком ВТБ. Это уже шестой объект ГК „КВС“, кредитуемый банком. Уверен, что в перспективе это взаимодействие послужит хорошей базой для перехода на проектное финансирование и открытие счета эскроу в результате изменений, связанных с отменой 214-ФЗ. Кроме того, возведение объекта при поддержке банка является дополнительным плюсом для потенциальных покупателей в случае необходимости получения ипотечного кредита в том же банке. Что, в свою очередь, позволяет увеличить показатели продаж».

Справка:

Группа компаний «КВС» работает на строительном рынке с 2003 года. В группу входят организации, выполняющие функции инвестора, проектировщика, застройщика, генерального подрядчика, технадзора и девелопера. ГК «КВС» построены десятки объектов различного назначения: жилые дома, социальные объекты, коммерческая недвижимость, административные здания, спортивные сооружения. К 2017 году ГК «КВС» сдала в эксплуатацию более миллиона квадратных метров нового строительства.