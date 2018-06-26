Банк ВТБ стал генеральным спонсором оркестра musicAeterna

26 июня 2018 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится выступление оркестра musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под руководством Теодора Курентзиса. Генеральный спонсор оркестра — банк ВТБ.

На этот раз в программе Густав Малер — песни из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» и симфония № 4 для сопрано и оркестра. «Я выбираю произведение, только когда считаю, что могу открыть его заново, могу правильно интерпретировать. А то, что уже есть в хорошей интерпретации, мне играть неинтересно», — так в одном из своих интервью Теодор Курентзис ответил на вопрос о подборе репертуара.

Пермский оркестр musicAeterna известен не только на родине, но и за рубежом как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнении старинной музыки. В то же время оркестр не ограничивается произведениями ранних эпох и успешно сочетает в своем репертуаре сочинения разных музыкальных периодов и направлений, включая музыку ХХ века и произведения ныне живущих композиторов. Своей популярностью оркестр во многом обязан основателю — молодому и успешному дирижеру Теодору Курентзису, выступающему в ведущих музыкальных театрах мира — Парижской национальной опере, Королевском театре в Мадриде, Цюрихском оперном театре, Московском музыкальном театре «Геликон-опера», Государственном академическом Большом театре России. Кроме того, Курентзис восемь раз был удостоен премии «Золотая маска».

«ВТБ поддерживает самые яркие, запоминающиеся культурные события. Приезд Теодора Курентзиса в столицу, безусловно, является таковым. Его гастролей с нетерпением ждут и слушатели, и музыкальные критики, и нам очень приятно, что мы — спонсоры этого удивительного оркестра», — отметил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Выступление состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского (Москва, Триумфальная площадь, д. 4/31). Начало в 19:00.