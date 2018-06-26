Сбербанк поделился опытом кадровой работы с руководителями медучреждений Братска

Управляющий Братским отделением Сбербанка Елена Орбидан, начальник управления прямых продаж Анна Мешавкина, эксперт по подбору и адаптации персонала Анна Воронова встретились с руководителями крупных медицинских учреждений города Братска. В рамках мероприятия специалисты банка поделились опытом в сфере работы с персоналом, в том числе в вопросах адаптации, мотивации и вовлеченности сотрудников, построения команды.

«Учитывая мировые тренды формирования корпоративной культуры, в Сбербанке регулярно проводятся обучения по развитию навыков построения кадровой работы. И мы с желанием готовы делиться своими знаниями и наработками в данной сфере с другими организациями. Впервые подобная встреча состоялась с представителями медицинских учреждений, мы обменялись лучшими практиками, рассказали об опыте построения команды и формирования вовлеченности. Наши партнеры позитивно оценили мероприятие», – отмечает начальник управления прямых продаж Анна Мешавкина.

Также в рамках мероприятия собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества и перспективы совместного участия в жизни города – социальных программах, организации волонтерского движения. И, конечно, пользуясь случаем, банк поздравил представителей медучреждений с прошедшим профессиональным праздником.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.