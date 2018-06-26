Более 5 млрд рублей потратят на подготовку к учебному году в Иркутской области

Фото: irkobl.ru

В Иркутской области в рамках приемочной кампании образовательных организаций к 2018-2019 учебному году из бюджетов всех уровней будет израсходовано более 5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства со ссылкой на министра образования области Валентину Перегудову.

Министр уточнила, что в 2018 году в регионе функционирует 1911 образовательных организаций, из них 900 школ, 57 профессиональных образовательных организаций, 851 детский сад, 102 организации дополнительного образования. В этом году на капитальный ремонт объектов образования в областном бюджете предусмотрено 800,2 млн рублей, капитальный ремонт осуществляется в 39 школах и 14 детских садах.

– Для своевременного начала образовательного процесса главам администраций муниципальных образований Иркутской области поставлена задача о завершении всех ремонтных работ до начала учебного года. По распоряжению министерства образования и науки РФ, приемка всех учреждений должна завершиться до 20 августа, – подчеркнула Валентина Перегудова.

Министр отметила, что на строительство объектов образования направлено 2,8 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей – средства федерального бюджета. В настоящее время в регионе ведется строительство (реконструкция) 21 объекта общего образования, включая мероприятия по проектированию школ. С 1 сентября 2018 года начнут работать в новых зданиях сразу несколько школ: в поселках Молодежный и Горячий Ключ Иркутского района, школа в микрорайоне Китой Ангарска, школа № 19 в Иркутске.

Кроме того, из областного бюджета направлено 86,3 млн рублей для приобретения мебели для 51 школы, в которых проведен капитальный ремонт, а также для вновь построенных школ на приобретение современного оборудования направлено 149,8 млн рублей. Также в областном бюджете предусмотрены субсидии восемнадцати муниципальным образованиям в размере 63,1 млн рублей на приобретение 38 автобусов для организации подвоза обучающихся к месту учебы и обратно.

Валентина Перегудова уточнила, что на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года из средств местных бюджетов муниципальных образований предусмотрено 1,3 млн рублей. Из них на проведение капитальных ремонтов – 586,7 млн рублей, на проведение текущих ремонтов – 443,8 млн рублей, на проведение противопожарных мероприятий – 120,5 млн рублей, на подготовку к отопительному сезону –95,5 млн рублей, на проведение антитеррористических мероприятий – 74,9 млн рублей.