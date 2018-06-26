Размер субсидии Иркутску предложили ограничить одним процентом

Минимальный объём субсидии Иркутску из региональной казны на исполнение функций областного центра Дмитрий Бердников предложил повысить на 1% вместо заявленных ранее 2,2%. Соответствующую поправку в законопроект предложила группа депутатов, её одобрили 25 июня на заседании комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС Иркутской области.

Напомним, сейчас Иркутск получает из областного бюджета не менее 0,2% налоговых доходов казны региона. Законопроектом, который был принят в первом чтении на сессии Заксобрания 5 июня, предполагалось, что в областной центр нужно направлять 2,2%. Это в 11 раз больше, чем сейчас. Ко второму чтению были внесены поправки как со стороны губернатора Иркутской области, так и от депутатов Заксобрания.

Как рассказала на заседании комитета глава регионального Минфина Наталия Бояринова, губернатор предложил сохранить минимальный объём субсидий на уровне не менее 0,2%. При этом предусматривается его ежегодное увеличение на сумму прироста собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Иркутска. Сергей Левченко считает, что эта система позволит Иркутску превысить пределы, которые предлагались в первоначальной редакции законопроекта.

Мэр Иркутска Дмитрием Бердников посчитал, что увеличение минимального предела отчислений с 0,2 до 2,2% может привести к сокращению расходов областного бюджета на приоритетные и социально-значимые проекты в других муниципальных образованиях Иркутской области.

Чтобы соблюсти баланс между ними и административным центром, Дмитрий Бердников предложил «золотую середину» в 1%. Как пояснил на заседании глава комитета Борис Алексеев, примерно такие объёмы городу выделялись в 2016-2017 годах. Он также отметил, что Иркутск не обогнал другие муниципалитеты по уровню расходов и доходов на одного жителя. В областном центре эти показатели в 2015-2017 годах соответственно составляли 27,8 и 27,4 тысяч рублей, а, например, в Зиме эти цифры равны 30,6 тыс. и 30,4 тыс. рублей, в Саянске – 31,1 тыс. и 31,9 тыс. рублей.

Вторую поправку губернатора, касаеющуюся сроков вступления в силу закона, на комитете одобрили. После того как документ примут в окончательном чтении, повышенную субсидию Иркутск начнёт получать с 1 января 2019 года.