День молодежи в Иркутске отметят 30 июня

Фото: admirk.ru

Основные мероприятия по празднованию Дня молодежи пройдут в Иркутске 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на слова начальника управления культуры, туризма и молодежной политики Виталия Барышникова.

Официально День молодежи в России отмечают 27 июня, но для удобства иркутян и гостей города основные праздничные мероприятия перенесены на выходной день.

– Для проведения праздника задействованы общественные пространства во всех районах города. На различных площадках пройдут музыкальные, спортивные и интеллектуальные мероприятия , – отметил Виталий Барышников.

Началом празднования Дня молодежи станет музыкальный фестиваль Байкальской лиги КВН. Он состоится в среду, 27 июня на сцене острова Юность. Начало мероприятия в 17.30, вход свободный. Как сообщил директор Байкальской лиги КВН Семён Плотников, в фестивале примут участие иркутские команды: «Квартет» (ПИ ИГУ), «Первый поцелуй» (БГУ), «Браво, Джеймс!» (ИРНИТУ) и другие, состоится турнир чемпионов с участием команд-победителей прошлых лет – «Кино» и «5 звёзд».

В субботу, 30 июня в 12.00 начнется работа интерактивных площадок у ТРЦ «Комсомолл». В 13.00 там же состоятся фестиваль красок и праздничная программа. С 18.00 на главной сцене пройдет концерт молодежных вокальных и танцевальных коллективов Иркутска, а в 20.00 – шоу-программа и дискотека с участием DJ BUNNY TUNES.

С 16.00 до 18.00 на острове Юность известный шоу-мен Денис Гук проведет интеллектуальную игру. Также в этот день пройдут различные спортивные мероприятия. На стадионе «Труд» с 10.00 можно будет сдать нормативы ГТО. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. С 11.00 до 12.00 на муниципальном корте на острове Юность состоится обучающий мастер-класс по большому теннису, а с 12.00 до 18.00 среди любителей этого вида спорта разыграют «Кубок Дня молодежи». На площади у памятника Александру III пройдет фестиваль «Эта царская игра – шахматы».

Кроме этого, запланированы спортивные программы в городских округах. В 16.00 на площади Конституции состоится фестиваль паркура и фестиваль граффити на площади у Ледокола «Ангара». В это же время в сквере «Россия» стартует фестиваль «Дружим со спортом». Также в течение дня пройдут спортивные мероприятия на пляже Якоби и в спорт-парке «Поляна». С 17.00 праздник Дня молодежи проведут в микрорайоне Зеленый.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Иркутской области 30 июня будет запрещена продажа алкогольной продукции.