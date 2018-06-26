Бизнес-ужин БКС Премьер в мире искусства и гурманов (видео)

Закрытая бизнес-встреча для избранных клиентов БКС Премьер состоялась в июне в Галерее Бронштейна среди удивительных скульптур и картин Даши Намдакова. Под дегустацию крафтовых крепких напитков от партнёра деловой встречи, энотеки «BarDO», гости обсудили актуальные инвестиционные идеи с Хранцем Хепом, управляющим директором по структурным продуктам ФГ БКС.

Видео и фоторепортаж с мероприятия напомнит участникам об удивительной атмосфере.

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