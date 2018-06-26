Перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса обсудили представители Иркутской области и Маньчжурии

Фото: irkobl.ru

Делегация Иркутской области во главе с министром сельского хозяйства Иркутской области Ильей Сумароковым с рабочей поездкой посетила Маньчжурию (КНР). Во время поездки глава ведомства встретился с представителями администрации Маньчжурии, первым секретарем городского комитета коммунистической партии Китая господином Чен Линь Синь, а также представителями китайского агропромышленного комплекса. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса (АПК) между Иркутской областью и Маньчжурией, возможности установления торговых отношений в свободной экономической зоне, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Илья Сумароков сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о заключении соглашения по сотрудничеству между Правительством Иркутской области и администрацией Маньчжурии. В министерстве сельского хозяйства региона в ближайшее время состоится совещание с сельхозтоваропроизводителями Приангарья о возможности открытия фирменного павильона под брендом «Продукты Приангарья» с продукцией местного производства в свободной экономической зоне Китая.

В рамках поездки министр посетил завод по переработке зерна и масличных культур, ознакомился с технологиями переработки, а также обсудил перспективы развития экспорта масличных культур из Иркутской области с потенциальными китайскими партнерами.

– Наш регион обладает большим потенциалом экспорта зерновых и масленичных культур. В текущем году на семь тысяч га увеличилась площадь посева рапса и составила 20,8 тысяч га. Делегация также посетила заводы по переработке зерна, торговые сети, детский агроцентр, где были продемонстрированы модели агробизнес-образования. Ежегодно наблюдается положительная динамика развития внешнеторгового товарооборота между Иркутской областью и Китаем. В 2017 году внешнеторговый товарооборот Иркутской области с Китаем составил более 3,9 млрд долларов США, что на 37,5% выше уровня 2016 года, – подчеркнул министр.