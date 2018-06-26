63 объекта социальной и инженерной инфраструктуры по подпрограмме устойчивого развития сельских территорий строят в Иркутской области

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялось совещание по вопросу реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области», которое прошло под руководством заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслава Козина. Участие в совещании приняли представители региональных министерств и ведомств.

В ходе совещания обсуждались сроки проведения аукционов на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, порядок освоения средств областного и федерального бюджетов, а также сроки ввода объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В 2018 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» будет продолжено строительство четырех школ, 21 фельдшерско-акушерского пункта, 27 плоскостных спортивных сооружений. В трех муниципальных образованиях Иркутской области будет строиться локальный водопровод, а в восьми муниципалитетах – дома культуры. Кроме того, впервые в рамках реализации программы будет построена дорога к фермерскому хозяйству в Баяндаевском районе, – отметил Вячеслав Козин.

Заместитель министра подчеркнул, что особое внимание участники подпрограммы должно уделять своевременной подготовке проектно-сметной документации.

Напомним, что подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» направлена на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.