Губернаторский бал прошел в Иркутске

Губернатор Иркутской области вручил выпускникам Приангарья золотые медали «За особые успехи в учении». В регионе высокой награды за отличную учебу удостоены 500 одиннадцатиклассников. На Губернаторский бал выпускников общеобразовательных организаций Иркутской области приехали 476 ребят из 40 территорий.

Фото: irkobl.ru

Мероприятие проводится в регионе уже в 16 раз и стало значимым событием в жизни лучших выпускников школ, гимназий и лицеев региона. По количеству медалистов стабильно первенство держит Иркутск – 174 выпускника закончили школу на «отлично», из них 14 ребят из Лицея ИГУ, 13 – из лицея №3. В Усолье 23 медалиста, из 11 отличников Усольского района пять обучались в Белореченском лицее. Из Ангарских школ – 31 выпускник с медалями, из них семь воспитал Ангарский лицей №1, в Шелехове из 10 медалистов девять закончили Шелеховский лицей. 39 ребят приехали из Братска. На Губернаторский бал также прибыли выпускники из самых отдаленных районов – Усть-Кута, Нижнеудинска, Бодайбо, Жигалово.

В пресс-службе Правительства Иркутской области напомнили, что, начиная с 2015 года, в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, выпускники награждаются региональным почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». Регионального почетного знака удостаиваются выпускники, имеющие аттестаты за 9-ый и 11-ый класс с отличием. За все годы проведения Губернаторского бала почетные знаки в торжественной обстановке получили около шести тысяч выпускников Иркутской области.

Как пояснила министр образования региона Валентина Перегудова, в этом году впервые в порядок отбора завели шкалу по выбранным предметам, в результате количество медалистов сократилось в соответствии с решением педсоветов школ. По итогам учебного 2017-2018 года нет медалистов в Мамско-Чуйском и Балаганском районах.

По окончанию торжественной церемонии вручения почетных знаков состоялся традиционный митинг у Мемориала «Вечный огонь Славы». Отдавая дань памяти соотечественникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, выпускники возложили цветы к мемориальному комплексу.