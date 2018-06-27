27 июня – день микро-, малых и средних предприятий

27 июня мир отмечает День микро-, малых и средних предприятий. В прошлом году по решению ООН этот праздник отметили впервые, его цель – подчеркнуть важную роль некрупных предприятий в экономике любой страны. По мнению американского предпринимателя и публициста П. Хоукена, малое предпринимательство – стабилизирующий элемент экономического развития, синоним гибкости и приспособления к окружающей обстановке, преодоления кризисных ситуаций.

В нашей стране малое предпринимательство как самостоятельный сектор экономики существует около 30 лет. В условиях экономической нестабильности, ощутимого налогового бремени малый бизнес постепенно развивается, способствуя развитию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, снижению безработицы, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, решению других проблем общества.

Оперативное статистическое наблюдение за развитием данного сектора экономики проводится на выборочной основе, а сплошное обследование – с периодичностью раз в пять лет, последнее проводилось в 2016 году (по итогам 2015г.). Тогда сведения предоставили 34492 юридических лица и 38494 индивидуальных предпринимателя, соответственно 145% и 86% к 2010 году. Сокращение масштабов индивидуального предпринимательства во многом обусловлено заметным увеличением для них налоговой нагрузки.

Экономическая активность физических лиц, занимающихся предпринимательством, заметно выше, чем у юридических лиц (доля фактически действующих – 82% против 65%).

Малый бизнес занимается самыми разными видами деятельности, но предпредпочитает дающие быстрый доход (торговля, строительство, операциии с недвижимостью).

Очевиден рост вклада малого бизнеса в развитие региона, сообщает Иркутскстат. Доля инвестиций в основной капитал за 5 лет увеличилась с 6,2% до 6,6% областного объема, удельный вес в общем обороте всех предприятий – с 22,7% до 26,2%, в численности работников – с 19% до 21%.

В Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Иркутске и Иркутском районе на малый и средний бизнес приходится примерно треть имеющихся там рабочих мест на предприятиях и в организациях.

Общими усилиями такой некрупный бизнес обеспечивает работой почти 300 тыс. жителей Приангарья.

В январе-марте 2018г. малыми предприятиями региона (без микроуровня) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 30,9 млрд. рублей, привлечено 505 млн. рублей инвестиций в основной капитал, средняя зарплата составила 26,1 тыс. рублей в месяц.