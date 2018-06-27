Средневзвешенная цена нового автомобиля в России – 1,38 млн рублей

По итогам 5 месяцев 2018 года средневзвешенная* цена нового легкового автомобиля в России составила 1,38 млн рублей, сообщает аналитического агентства «Автостат». При этом в зависимости от региона она может заметно отличаться.

Наибольший такой показатель зафиксирован в субъектах Дальневосточного ФО. Так, лидером является Приморский край, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в котором составляет 2,44 млн рублей. Далее располагаются Еврейская автономная область (2,25 млн руб.), Хабаровский край (2,22 млн руб.), Сахалинская (2,22 млн руб.) и Магаданская (2,17 млн руб.) области, а также Камчатский край (2,12 млн руб.).

Москва занимает седьмую позицию в рейтинге с результатом 1,91 млн рублей, Санкт-Петербурге – на одиннадцатом месте (1,63 млн руб.). Всего же в 23 регионах показатель средневзвешенной цены выше общероссийского уровня.

Соответственно в большинстве субъектов РФ она ниже, чем в среднем по стране. Причем всего лишь в двух регионах – Дагестане и Калмыкии – средневзвешенная цена даже не дотягивает до 1 млн рублей (917 и 927 тыс. руб. соответственно).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на Дальнем Востоке очень низкие объемы рынка новых автомобилей, который имеет совершенно иную структуру, чем в целом по стране. Здесь покупатели отдают предпочтение более дорогим моделям, таким как Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Поэтому и показатель средневзвешенной цены здесь намного выше общероссийского уровня.

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).