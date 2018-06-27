Приложение для самозанятых

Поступления налогов в консолидированный бюджет за пять месяцев 2018 года выросли на 1 трлн руб., до 8,3 трлн руб., при этом продолжается рост ненефтегазовых доходов — они выросли на 10%, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Господин Мишустин не только отчитался о проделанной работе, но и попросил президента о запуске пилотного проекта по аналогии с тем, что предшествовал введению онлайн-касс. Теперь речь идет о взимании налогов с самозанятых граждан на четырех территориях уже в 2019 году.

Согласно данным ФНС, с января по май 2018 года налоговики обеспечивают увеличение поступлений во все уровни бюджетов: в консолидированный бюджет — плюс 1 трлн руб. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), до 8,3 трлн руб., в федеральный бюджет — 4,4 трлн руб. (рост на 18,9%). «Нас радует, что рост ненефтегазовых доходов продолжается: это больше 10%,— заявил господин Мишустин, отметив, что значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых:— Это плюс 29,5% из-за цены на нефть». По статистике ФНС, налог на прибыль вырос на 12,5%, НДС — на 14%, НДФЛ — на 12,9% при среднем росте номинальной зарплаты на 12,1%. Кроме того, служба фиксирует рост собираемости на 13,1% страховых платежей в Пенсионный фонд, фонд соцстрахования и ФОМС.

Важным достижением в службе считают снижение в пять раз количества фирм-«однодневок». В 2016 году ФНС определяла их число как 1,6 млн, это более трети от общего количества юрлиц в стране. Сегодня же «однодневок» осталось 309,5 тыс. В результате совместной работы с ЦБ, Росфинмониторингом налоговики вычистили из реестра более 1 млн недействующих компаний.

Для тех же, кто решил остаться в правовом поле, ФНС считает нужным предложить специальное мобильное приложение, которое позволит зарегистрироваться в налоговой службе и осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности: «в один клик исполнить обязательства перед государством». «Мы также считаем, что это может быть сделано так, чтобы соответствующие страховые платежи, которые платят индивидуальные предприниматели в конце года, были включены в сам налог»,— предложил президенту Михаил Мишустин. По его словам, Минфин уже подготовил соответствующее поручение, и проект закона соответствующим образом будет внесен в Государственную думу.

Технологию простого общения самозанятых с налоговиками глава ФНС предлагает отработать в виде пилота в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Таким же образом ФНС тестировала внедрение контрольно-кассовой техники. В течение первого полугода служба рассчитывает отработать технологию пилота. Президент инициативу поддержал.

Татьяна Гришина, Дарья Николаева